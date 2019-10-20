طابعة فائقة السرعة تستطيع طباعة أشياء في حجم الجسم البشري في غضون ساعات

ابتكر باحثون من جامعة "نورث ويسترن" الأمريكية طابعة مجسمة جديدة تتميز بأنها كبيرة الحجم وفائقة السرعة، بحيث تستطيع طباعة أغراض في حجم الجسم البشري في غضون ساعات قليلة.

وعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية، كانت معظم الجهود في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد تنصب على محاولة طباعة أغراض كبيرة الحجم بدقة بالغة مع تحقيق عنصر السرعة في الوقت ذاته.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا بأن الطابعة الجديدة تحمل اسم "هارب" وتستطيع تصنيع مختلف الأشياء حسب الطلب.

ويبلغ طول النموذج الأولى من الطابعة "هارب" حوالي 13 قدما، وهي مزودة بقاعدة طباعة بحجم 5ر2 قدم مربع ويمكنها الطباعة بسرعة نصف ياردة في الساعة الواحدة، وهو معدل قياسي في مجال الطباعة المجسمة، مما يعني أنها يمكنها طباعة جزء واحد كبير أو أكثر من جزء صغير في آن واحد.

ونقل "تيك إكسبلور" عن الباحث تشاد ميركين الذي قاد جهود تطوير الطابعة الجديدة في جامعة نورث ويسترن" قوله إن "الطباعة المجسمة قوية من حيث المفهوم، ولكنها تطوي على عيوب فيما يتعلق بالتطبيق العملي"، مضيفا "إذا استطعنا الطباعة بسرعة وبدون قيود تتعلق بالحجم أو الخامات، فسوف نحدث ثورة في هذا المجال، وتستطيع الطابعة هارب القيام بهذه المهمة".

وتوقع ميركين أن تتوافر الطابعة "هارب" في الأسوق في غضون الأشهر الـ18 المقبلة.