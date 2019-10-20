الأمريكي ديفيد هاسيلهوف يعرب عن إعجابه بسيارة ترابانت الكلاسيكية الألمانية الشرقية

اعترف المغني الأمريكي ديفيد هاسيلهوف بأنه من محبي السيارة الكلاسيكية الألمانية الشرقية ترابانت.

وقال إنه تمنى أن يمتلك سيارة من هذا الطراز خلال مسيرته في قيادة السيارات.

وكانت السيارة، منخفضة التكلفة والتي غالبا ما كانت مثارا للسخرية، تعتبر رمزا للمجتمع الشيوعي .

وأعرب النجم البالغ من العمر 67 عامًا، بطل مسلسلي "نايت رايدر" و "باي وتش" الأمريكيين الشهيرين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عن إعجابه بالسيارة يوم السبت بعد تسجيل فيديو في برلين.

وواجه تحديا بعد قليل من تسجيل الفيديو من أن يقوم بدورة 180 درجة باستخدام السيارة، التي من المعروف عنها عدم سهولة التعامل معها. وقال هوف - الذي كان يرتدي قميصًا أسود اللون مكتوبًا عليه لقبه بأحرف بيضاء - إنه نجح في القيام بذلك.

وأثناء تصوير الفيديو، تم قيادة أكثر من 10 من سيارة ملونة من طراز برابانت فوق جسر راتهاوس بريدج الذي يؤدي إلى سيتي هول. حيث سار المغني بنفسه على الجسر سيراً على الأقدام.

وأطلق سائقو السيارات أبواق سياراتهم مع أغنية هاسيلهوف "لوكينج فور فريدوم"، التي استقبلها المغني بحماس.

وكان هوف قد غنى نفس الأغنية بعد أسابيع قليلة من سقوط حائط برلين في عام 1989، في حفل ليلة رأس السنة أمام بوابة براندنبورج الشهيرة. وتصدرت الأغنية قائمة أفضل الأغاني الألمانية لمدة ثمانية أسابيع.