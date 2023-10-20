بايدن يعتزم مطالبة الكونجرس بتخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في خطاب متلفز من المكتب البيضاوي يوم الخميس، إنه سيطلب من الكونجرس تخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل.

ولم يذكر بايدن قيمة الحزمة، لكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنها ستزيد عن 100 مليار دولار. وستشمل الحزمة أيضا أموالا لصالح تايوان وأمن الحدود الأمريكية. ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض التفاصيل اليوم الجمعة.

وركز خطاب بايدن على الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال بايدن:"سنتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى ونمنع هذا الصراع من الانتشار".

وينبغي لهذه الحزمة أيضا أن تضمن قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

يشار إلى أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة. ولكن في الوقت الحاضر، فإن العمل التشريعي في الولايات المتحدة متوقف إلى حد كبير نظرا لشغور منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

ولا يزال من غير المؤكد أن تحظى مثل هذه الحزمة بفرصة لتمريرها، مع تراجع دعم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وشدد بايدن على أهمية الدعم الأمريكي لكلا البلدين.

وقال بايدن،80 عاما:"إن حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في أن: كلاهما يريد القضاء تماما على ديمقراطية جارة له".

وتابع أن التاريخ علمنا أن الإرهابيين الذين لا يدفعون ثمن إرهابهم والطغاة الذين لا يدفعون ثمن عدوانهم يتسببون في المزيد من الفوضى والموت والمزيد من الدمار.

يشار إلى أن بايدن زار إسرائيل يوم الأربعاء الماضي للوقوف على الوضع هناك بعد مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي في هجمات مسلحة من قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وبالمقابل شنت إسرائيل عمليات قصف انتقامية جوية وبحرية وبالمدفعية على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 3785 فلسطينيا وإصابة 13 ألف آخرين داخل القطاع، بحسب أخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

وتعتبر الولايات المتحدة نفسها القوة الحامية لإسرائيل. فهي تدعم البلاد كل عام بمليارات الدولارات، يخصص جزء كبير منها إلى الدفاع ضد الصواريخ وللتكنولوجيا العسكرية.

وتعتبر الولايات المتحدة أيضا أهم حليف لأوكرانيا في حرب كييف ضد الغزو الروسي.