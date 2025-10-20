 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 12:34 م القاهرة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال


نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 10:49 ص

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة (تابعة للأردن) بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وفق شبكة قدس برس.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

