ترامب يعتزم لقاء مشرعان بولاية ميتشجن في خضم محاولة لتقويض الانتخابات

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باثنين من كبار الجمهوريين بولاية ميتشجن الأمريكية في جلسة غير عادية بشكل كبير، حيث يستمر الرئيس في محاولة قلب هزيمته إلى فوز في الانتخابات.



ويلتقي ترامب في البيت الأبيض برئيس مجلس نواب ولاية ميتشجن لي تشارتفيلد ورئيس مجلس الشيوخ بالولاية مايك شيركي اللذين يقومان بدور رئيسى في ضمان تخصيص أصوات المجمع الانتخابى للرئيس المنتخب جو بايدن ، الفائز في التصويت الشعبي .



ويدعو سيدني باول، أحد محامي ترامب، المجالس التشريعية بالولاية لتعيين ناخبين لترامب، وهو إجراء سيبطل التصويت الشعبي ويتماشى مع القضايا القانونية المرفوعة.



وأكدت كيلى ماكنانى المتحدثة باسم البيت الأبيض عقد الاجتماع دون تقديم تفاصيل.



وقالت ماكناني للصحفيين إن "هذا ليس اجتماعا للمناصرة والتأييد ".



وكان قد تم إعلان فوز بايدن في ميتشجن من جانب كل وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، بفارق بلغ أكثر من 150 ألف صوت.