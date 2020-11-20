الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يبحث مصير منافس رامافوسا

تجتمع القيادة العليا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، وذلك لبحث مصير أحد كبار مسؤوليها الذي يواجه اتهامات جنائية، قد يكون لها تأثير كبير على آليات القوى الداخلية للحزب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ومثل أيس ماجاشول، الأمين العام للمؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، وأحد المنافسين الرئيسيين للرئيس سيريل رامافوسا، أمام المحكمة في 13 نوفمبر الجاري لمواجهة اتهامات بالتزوير وغسل الأموال والفساد بينما كان رئيسا للوزراء لإقليم فري ستيت.



ودفع ماجاشول ببراءته ورفض الالتزام بقرار الحزب الذي ينص على أنه يجب على جميع المسؤولين الذين يواجهون اتهامات إخلاء وظائفهم طوعا.



وقال جيسي دوارتي، نائب الأمين العام للحزب للصحفيين في جوهانسبرج اليوم الجمعة، إنه سيتم مناقشة قضية ماجاشول خلال اجتماع لمجلس اللجنة التنفيذية الوطنية لاتخاذ القرار في المؤتمر الوطني الإفريقى التي ستنعقد بتاريخ 27 أو 28 نوفمبر الجاري.