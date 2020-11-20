إيران تنفي اتصال نائب وزير خارجيتها بفريق بايدن

نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة تقريرا اخباريا عن اتصال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، بفريق عمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ووصفه بالمزيف.

جاء تصريح خطيب زاده ردا على خبر نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن اتصال عراقجي مع مستشاري بايدن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت في تقرير لها، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن عراقجي حاول نقل رسالة إلى بايدن من خلال وسطاء مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الإتفاق النووي دون شروط مسبقة، قبل البدء بأية مفاوضات.

يشار إلى الولايات المتحدة انسحبت في مايو عام 2018 من الاتفاق النووي الذي ابرمته برفقة فرنسا والمانيا والصين وروسيا والمانيا، مع ايران عام 2015وفرضت منذ ذلك الوقت عقوبات شديدة ضد ايران طالت مسؤولين ايرانيين كبار وكيانات إيرانية.