مواجهة بين أمريكا والصين في قمة أبيك التي تستضيفها ماليزيا

تبدأ قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(أبيك) أعمالها اليوم الجمعة، وسط تساؤلات مهمة فيما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سوف يشارك في الحدث الذي يعقد على الإنترنت أم لا.

وذكرت وسائل إعلام في الدولة المضيفة، ماليزيا، نقلا عن مسؤولين امريكيين ، إن ترامب سوف يشارك في الحدث.

وذكر مسؤول بارز بالحكومة الأمريكية مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي أن ترامب يعتزم المشاركة في جزء من المناقشات.

وفي الوقت نفسه، طبقا لجدوله الرسمي، سيشارك ترامب في الاجتماع الافتراضي لزعماء أبيك من البيت الأبيض.

وإذا فشلت طعونه القضائية على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ربما تكون القمة آخر فرصة لترامب للرد على الرئيس الصيني، شي جين بينج، الذي تحدث خلال حدث على هامش القمة أمس الخميس بالتوقيت المحلي عن "إنجاز استراتيجي ضخم" للصين لاحتواء الفيروس وإعادة الإنتاج والحياة بسرعة إلى طبيعتها.

وكان ترامب قد ألقى باللوم على بكين فيما وصفه مرارا بـ"الفيروس الصيني"، الذي طبقا لبيانات رسمية أصاب 5ر11 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص- وهو العدد الأكبر في أي دولة.

ومن بين زعماء أبيك الـ 21 المقرر أن يشاركوا في الاجتماع عبر رابط فيديو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا.

وكانت قمة أبيك عام 2019 قد ألغيت بسبب احتجاجات في الشوارع في الدولة المضيفة، تشيلي. وفي عام 2018، منعت التوترات بين الصين وأمريكا، التي كان يمثلها نائب الرئيس، مايك بنس، التكتل من إصدار بيان ختامي، للمرة الأولى منذ بدء اجتماعات أبيك في عام 1989 .