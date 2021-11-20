كلوب يفسر موقفه من عدم المشاركة في مفاوضات تجديد عقد صلاح

فسر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقفه من عدم المشاركة في مفاوضات النادي لتجديد عقد النجم محمد صلاح، مهاجم الريدز، والذي ينتهي تعاقده الرسمي بحلول 30 يونيو 2023.

وسبق أن أظهر كلوب انزعاجه عند سؤاله باستمرار عن تطور مفاوضات تجديد عقد صلاح، وأصر المدير الفني الألماني على موقفه أنه لا يشارك في محادثات العقد مع لاعبيه.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات كلوب في هذا الصدد:" أتحدث للاعبين باستمرار، لكن ليس صوابًا أن يتحدث المدرب إلى لاعبيه بشأن العقود".

وأضاف:" تحتاج إلى شخص ما كوسيط بين النادي واللاعب، بالنسبة للاعب يكون الوكيل، أما بالنسبة للنادي يكون المدير الرياضي المنوط به هذا الدور".

وأوضح:" عندما يكون اللاعب مهمًا للغاية بالنسبة لك، وتقول له يمكنك الحصول على هذا الأمر، لكنه يرد بأنه يستحق أكثر من ذلك..هذه النوعية من المحادثات يجب ألا تحدث مع المدير الفني".

وعن رحيل مايكل إدواردز، المدير الرياضي الحالي لليفربول، بنهاية الموسم الجاري، تاركًا منصبه لنائبه جوليان وارد، علق كلوب:" لو جئت هنا قبل 10 سنوات وقلت لكم أن المدير الرياضي مهم حقًا، لقال لي الجميع..عد إلى ألمانيا وتعامل مع هذا الأمر هناك".

وأتم كلوب:" كنت أريد مديرا رياضيا عندما جئت لليفربول، كان لدى مايكل وظيفة مماثلة من قبل، لكنه حصل على الوظيفة في النهاية، لأنني لا أريد التعامل يوميا مع وكلاء اللاعبين، أوأي شيء ينتقص من الأشياء المهمة التي علي أن أفعلها".