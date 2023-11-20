قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى ما يقارب 1.7 مليون شخص، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت "الأونروا"، أنه اعتبارا من 18 نوفمبر الجاري فإن ما يقارب 884 ألف نازح يقيمون الآن في 154 منشأة تابعة للمنظمة في مدن قطاع غزة الخمس، بما في ذلك مدن الشمال.

وتأوي منشآت الأونروا حوالي 724 ألف نازح في 97 منشأة في مناطق الوسط وخانيونس ورفح.

ونقلت الوكالة، عن موظف يعمل لديها، قوله إن مجرد الدخول إلى أحد الملاجئ يجعلك تنفجر بالبكاء.

وخارج الملاجئ هناك أطفال يبحثون عن الطعام والماء، ويقفون في طوابير لأكثر من 6 ساعات للحصول على كسرة من الخبز أو زجاجة من الماء فقط،و الناس ينامون في الشوارع في خانيونس، والأسواق فارغة تماما باستثناء القليل من الخضراوات، يجب أن يتوقف هذا البؤس وإلا سيموت الناس من الجوع والأمراض.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 13000، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفيا.