ضبط المتهمين بقتل صاحب مكتبة بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، القبض على شخصين، وجارٍ البحث عن الثالث؛ لاتهامهم بقتل، صاحب مكتبة؛ وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة في نطاق دائرة القسم، أسفرت عن مقتل شخص.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص وهم كلٍ من: "ي.ا.ا"، و"ا.ا"، و"ا.ا" وبين المجني عليه، تعدوا خلالها عليه بالضرب، وقاموا بطعنه بأسلحة بيضاء في مناطق متفرقة من جسده، وفارق الحياة متأثرا بإصابته، وذلك عقب نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وجاء بالتحريات الأولية، أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه والمتهمين؛ إثر نشوب خلافات سابقة بين الطرفين، تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بالتعدى عليه باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات التي أودت بحياته.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط متهمين، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 19256 لسنة 2024 إداري قسم شرطة ثانٍ الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.