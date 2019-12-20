محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بالاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادثة قطار ميت غمر

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، اللواء عمرو فكري، رئيس المدينة، بالتوجه للاطمئنان على مصابي حادثة قطار مزلقان دنديط بميت غمر.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم، أو إجراء عمليات إذا لزم الأمر، وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.

يذكر أن القطار القادم من طنطا الزقازيق اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي التابع للوحدة المحلية بأوليلة، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

تم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام، والمتوفين إلى مستشفى الكلى.