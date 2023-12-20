إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب أقراص مخدرة بقيمة 34 مليون جنيه خارج البلاد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب أقراص مخدرة خارج البلاد قدرت قيمتها المالية ب 34 مليون جنيه.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص، إثنين منهم "يحملان جنسية إحدى الدول" تخصصوا فى جلب وتهريب المواد والأقراص المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد" إلى إحدى الدول.



تم ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال تواجدهما بالميناء لإنهاء الإجراءات الجمركية.. وبتفتيش السيارة "براد" عُثر داخل المخازن السرية بها على (336 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين داخل مخزن سرى بمقطورة السيارة "براد").



وباستكمال التحريات وتكثيف الجهود أمكن ضبط باقى عناصر التشكيل " من بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول" بأماكن ترددهم بنطاق محافظات (القاهرة- القليوبية- المنيا) وعثر بحوزتهم على (15000 قرص مؤثر لعقار بريجابلين). وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ34 مليون جنيه تقريبا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.