عزت الرشق: تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل وقح ويمثل إعلان إفلاس رسمي

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، على تصريح وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي قال فيه إن إسرائيل "ستقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسلفه خالد مشعل".

وقال الرشق: "تصريح وزير خارجية العدو وتهديده باغتيال هنية ومشعل، وقح ويمثل إعلان إفلاس رسمي، وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال؛ بسبب فشلهم أمام كتائب القسام، وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها"، بحسب تصريح نقلته قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أجرت اليوم الأربعاء، مقابلة مع إيلي كوهين، أوضح من خلالها أن "إسرائيل تعمل على اغتيال هنية ومشعل، مدعيا أنهما لن يموتا طبيعيا"، على حد قوله.