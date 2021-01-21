النمسا ترحل 13 نيجيريا إلى بلادهم بعد رفض طلبات لجوئهم

رحلت الشرطة النمساوية، اليوم الخميس، 13 نيجيريا من النمسا وتم تسليمهم الى السلطات الأمنية فى لاجوس.



وتابع بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم، أن عملية الترحيل تمت بالتعاون مع الوكالة الاوروبية لتأمين حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس".



وأوضح البيان أنه تم تسليم 24 شخصًا آخرين من ألمانيا وشخص واحد من المجر ليبلغ إجمالي المرحلين من الاتحاد الاوروبي 38 شخصًا.



وأضاف البيان أن الاشخاص الذين تم ترحيلهم من النمسا الى نيجيريا جاء ذلك بعد استيفاء الاجراءات القانونية وبعد قرار القضاء رفض لجوئهم بشكل نهائي.



وأوضح البيان أن 12 شخصًا من المرحلين من النمسا أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة وتشمل الجرائم الاحتيال الجسيم والإيذاء الجسدي (الخطير) ومقاومة سلطات الدولة والاتجار بالمخدرات.



ولفت البيان إلى أن سلطات الأمن والهجرة اتخذت التدابير المعتمدة الخاصة بمكافحة وباء كورونا خلال عملية الترحيل.