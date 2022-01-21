قالت سيدة عبد الحميد، زوجة الفنان الراحل يونس شلبي، إنها انتقلت للعيش بمساكن الشروق بعدما كانت تسكن في شقة أمام المنصة في مدينة نصر.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، أنها لا تخبر أحد من الجيران أن هؤلاء هم أبناء يونس شلبي، قائلة: «الناس فكرنا بنأكل بمعلقة دهب وبيبصوا أن أزاي دول عايشين هنا».

وتابعت، أنها بعد وفاة زوجها الراحل يونس شلبي، عملت على تربية أبنائها كما يجب، مضيفة: «طول ما أنا عايشة هفضل محسساهم بالأمان عشان مليش غيرهم».

واستكملت، أن مصدر رزقها الوحيد الآن هو المعاش الخاص بنقابة المهن التمثيلية، متابعة: «الحمد لله على رزق ربنا كفاية أنه بيطبطب عليا، هو الوحيد اللي هيقف جنبي».



وتوفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي نالت إعجاب الجمهور، وقد بدأ رحلته مع التمثيل من خلال المسرح، فبعد تخرجه عام 1969م، شارك في أول عمل له وهو الغول، الذي فتح أمامه طريق النجاح والشهر.