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قال الإعلامي خالد ميري، إنّ كرة القدم تمثل كلمة السر في كل بيت مصري.

وأضاف خلال برنامجه "كلمة السر" على قناة "صدى البلد": "منتخب مصر حيرنا معه وتعبنا وكيروش اللي مش عايز يدخل قلوب المصريين.. لكن المهم إننا وصلنا دور الـ16 ومش مهم هنواجه مين".

وتابع: "في الكثير من البطولات هناك فرق تبدأ ضعيفة ثم يتحسن أداؤها تدريجيًا.. الـ 3 مباريات للمنتخب كانوا غير مبشرين لكن مش وقت الحساب".

وأكمل: "يمكن كيروش أخدنا للبطولة الإفريقية بنفس تجربة كأس العرب على اعتبار أن مصر مش رايحة تنافس.. لا مصر بتنافس وكل المصريين بيحبوا الكرة ومنتخب مصر عنده فرصة وصلاح كمان عنده فرصة".

وأردف: "محمد صلاح لو عايز يبقى أحسن لاعب لازم يعمل إنجاز مع المنتخب مع المحافظة على مستواه في ليفربول".

وأكمل: "عندنا لاعيبة كبار بس المهم ترجع الروح، وده مش وقت حساب، خلينا نشجع ونقف وراء منتخب مصر عشان نعدي دور الـ16 وبعد كدا كل الأماني ممكنة ووارد جدا نرجع بكأس أمم إفريقيا.. هي دي مصر الكبيرة، وفي كأس أمم إفريقيا مصر مكانها الطبيعي أنها تبقى في النهائي".