الخارجية الروسية تعتبر انتقادات بوريل لتصريحات لافروف ضربا من النفاق

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن انتقاد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، «ضرب من النفاق».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء السبت، أضافت الوزارة في بيان لها: «تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بشأن مقارنة سياسة الولايات المتحدة وحلفائها تجاه موسكو بتصرفات أدولف هتلر، الذي استشهد به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في 18 يناير، يبدو نفاقا».



ولفتت الوزارة إلى أن «الجيش الأوكراني والكتائب القومية المتطرفة منذ عام 2014، يقصفان المدن السلمية في مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجية».



وأشارت في بيانها إلى أن «موسكو ترى مرة أخرى كيف تحاول المنظمات الفردية تأجيج الخلافات بين الدول والشعوب المختلفة معًا».



واستطردت: «ندعو أوروبا إلى رفع صوتها لمحاربة معاداة السامية وكراهية روسيا وغيرها من مظاهر السياسات التمييزية ضد بعض الجنسيات والجماعات العرقية».



وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعدما شبه سياسات الغرب بممارسات هتلر.



واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة، بالاقتداء بالزعيم النازي أدولف هتلر، والقائد الفرنسي نابليون بونابرت، في محاولتها حشد الدول الأوروبية ضد بلاده، لخوض حرب بالوكالة عن واشنطن.