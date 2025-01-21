مناقشات بين مصر وباكستان حول الاقتصاد والمالية

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التقى وزير المالية الباكستاني السيناتور محمد أورنجزيب بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وناقش الوزيران البرامج والمشروعات الجارية بين باكستان ومصر.

وأطلع وزير المالية الباكستاني، المشاط على المؤشرات الكلية الإيجابية للاقتصاد الباكستاني.

واتفق الوزيران على مواصلة المناقشات حول الاقتصاد والمالية والتعلم من تجارب بعضهما البعض.

والثلاثاء، انطلقت جلسات اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

ويعقد المنتدى من 20 إلى 24 يناير الجاري، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".