مبابي يرد على تصريحات نيمار باتهامه بالغيره من ميسي

علق الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، على تصريحات نيمار دا سيلفا، زميله السابق في باريس سان جيرمان، والذي أشار إلى وجود خلافات معه بالإضافة لشعوره بالغيرة من ميسي قبل انتقاله إلى انتر ميامي.

وقال مبابي، في تصريحات نقلها الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه على "فيسبوك"، تعليقا على تصريحات نيمار: "ليس لدي ما أقوله.. أكن احتراما كبيرا له".

وأضاف: "أريد أن أتذكر الأشياء الجيدة عنه، فهو لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم.. نتمنى له ولعائلته التوفيق".

وكان نيمار قد أثار الجدل بتصريحات عن فترة تواجده مع مبابي في باريس سان جيرمان، حيث قال في تصريحات عبر بودكاست: " كانت بيننا أنا ومبابي بعض الخلافات البسيطة، فأنا دائما ما لعبت معه، وقلت إنه سيكون من أفضل اللاعبين".

وأضاف نيمار: "أمضينا سنوات جيدة، لكن بعد وصول ميسي، شعر بالغيرة ولم يكن يريد أن يشاركه أحد ومن ثم حدثت بعض المشاجرات وتغير في السلوك".