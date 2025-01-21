 مصر تعرب عن خالص تعازيها لتركيا إثر حادث الحريق بمنتجع بولاية بولو - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2025 7:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصر تعرب عن خالص تعازيها لتركيا إثر حادث الحريق بمنتجع بولاية بولو

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 7:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 7:29 م

تعرب مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا، حكومة وشعبًا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بفندق في منتجع كارتال كايا بولاية بولو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

كما تقدم مصر صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 66 شخصا على الأقل في حريق اندلع بمنتجع للتزلج قرب بولو شمال غرب تركيا، حسبما أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن الحريق نشب خلال الليل في مطعم فندق يقع في منتجع كارتال كايا بمحافظة بولو، وأضاف أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 51 شخصا بجروح، بينهم واحد على الأقل في حالة خطرة.

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