نقابة الصيادلة: قرار تركيب المستحضرات الصيدلية لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنه فور صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (868) لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم على التركيبات الصيدلية قامت النقابة بالتواصل مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وتم التنسيق لعقد اجتماع طارئ بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة، والذي عُقد اليوم الأربعاء.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن الاجتماع أسفر عن الآتي:

أولاً: التأكيد على أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولا تخضع لأحكام هذا القرار، ومن ثم إزالة أي التباس لدى الزملاء الصيادلة.

ثانيآ: تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغة بشكل كامل.

وأكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية حرصهما الدائم على الصالح العام لصيادلة مصر، والتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة.