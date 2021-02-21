ألمانيا: تلطيخ ملصقين تذكاريين لضحايا هجوم هاناو بصليبين معقوفين

لطخ مجهولون في مدينة فرانكفورت الألمانية ملصقين تذكاريين لضحايا هجوم هاناو ذي الدوافع العنصرية بصليبين معقوفين.

وأعلنت الشرطة، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن الصليبين رُسِمَا بقلم فلوماستر بسن سميك وبطريقة معكوسة (كأن أحدهما صورة للآخر في المرآة).

وتولى قسم حماية الدولة (المسؤول عن الجرائم السياسية) التحقيق في الواقعة.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وفولكر بوفير، رئيس حكومة ولاية هيسن (حيث تقع هاناو) شاركا أول أمس الجمعة في إحياء ذكرى ضحايا الهجوم.

كان الألماني توبياس ر. -43 عاما- أطلق النار على تسعة أشخاص من أصول أجنبية في عدة أماكن بمدينة هاناو الواقعة في منطقة الراين-ماين يوم 19 فبراير 2020 قبل أن يقتل والدته ثم ينتحر.

وقد سبق له أن نشر منشورات ومقاطع فيديو عن نظريات المؤامرة وآراء عنصرية على شبكة الإنترنت.