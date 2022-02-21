وزير فرنسي: القمة الأمريكية الروسية لن تعقد قبل الخميس المقبل

قال وزير الشئون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، إن القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين لن تعقد قبل يوم الخميس المقبل.

وأضاف بون، في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الخميس المقبل، واصفا هذه الاجتماعات بأنها "اجتماعات تحضيرية" للقمة بين الرئيسين، متابعا: "سنرى الوضع بعد تلك المناقشات".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق "من حيث المبدأ" على عقد محادثات قمة - بوساطة فرنسية - مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.