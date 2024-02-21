 الاتحاد الأوروبي يوافق على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يوافق على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 12:52 م

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية الروسية الشاملة بالأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، وقالت إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي "الضغط مرتفعا على الكرملين".

ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حزمة العقوبات التي تستهدف أفرادا ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية، وحرب أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الإجراءات العقابية تستهدف أيضا مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات التي تستخدم في تصنيع الطائرات بدون طيار (درون/مسيرات).

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