النصر يسقط أمام الاتفاق في الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خطف الاتفاق فوزا ثمينا على مضيفه النصر 3/2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتفاق، الذي يقدم نتائج جيدة منذ تولي سعد الشهري المهمة خلفا للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الخامس.

ويبتعد النصر بفارق ثلاث نقاط خلف القادسية صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي سيواجه الهلال غدا في قمة مباريات الجولة.

وتقدم النصر عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جورجينو فينالدوم التعادل للاتفاق في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 65 عاد النصر للتسجيل مجددا عن طريق محمد آل فتيل، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عبر آل فتيل مجددا والذي سجل بالخطأ في مرمى النصر في الدقيقة 82.

وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها، نجح الاتفاق في تسجيل هدف الفوز عن طريق فينالدوم في الدقيقة89.

وشهدت المباراة تعرض جون دوران لاعب النصر للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.