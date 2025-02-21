أكد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة المُقرر أن تجمعهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "مانشستر سيتي سيبقى كما هو.. لديهم واحد من أفضل المدربين على مر العصور (جوارديولا) ولديهم لاعبين رائعين".

وأضاف اللاعب المصري: "لقد لعب مانشستر سيتي على أعلى مستوى لمواسم عديدة وفازوا بجميع البطولات الممكنة، لذلك سيكونون دائمًا فريقًا قويًا ويمكنهم دائمًا الفوز بالمباراة. لذلك أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "لدى مانشستر سيتي ميزة اللعب على أرضهم في المباراة القادمة، ولديهم لاعبون من ذوي الخبرة أيضًا، لذا علينا فقط أن نتحلى بالهدوء وأن نحاول".

ويواجه نادي ليفربول فريق مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الاتحاد، لحساب منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.