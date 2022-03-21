الأمم المتحدة: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين من أن العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية.

وقال في مؤتمر حول التنمية المستدامة نظمته "ذي إيكونوميست" في لندن، إنه على الرغم من تدهور الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنّ الهدف المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس، في "وضع حرج".

وتستضيف مصر، في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "cop 27"، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة الالتزام بما تم إطلاقه من تعهدات للتكيف في المؤتمر الماضي في جلاسكو والخروج بآليات لتنفيذها في مؤتمر شرم الشيخ، واستمرار العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو فيما يخص الخسائر والأضرار، للوصول لأفضل الممارسات.