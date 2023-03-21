 تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من تجهيزات بانوراما أنشطة شهر رمضان - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من تجهيزات بانوراما أنشطة شهر رمضان

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 12:06 م

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن قطاع تعليم المحافظة انتهى من تجهيزات بانوراما شهر رمضان، والتي ستنفذ ضمن احتفالات الشهر الكريم، وتشمل وضع خطة عمل لتنفيذ مجموعة من المسابقات والأنشطة الرمضانية المختلفة على مدار الشهر الكريم، وتختتم بحفل كبير؛ لتوزيع الجوائز والهدايا للفائزين.

وقال إن المسابقات تتضمن أنشطة رياضية، وفنية، ومسرحية، وصحافة، وموهوبي تربية اجتماعية، واقتصاد منزلي، ولغة عربية وتربية دينية، ومكتبات، وموسيقى، وتم إعدادها من جانب مجموعة من المختصين بما يعود بالنفع على طلاب المحافظة، وقضاء وقت ممتع وسعيد طوال ليال رمضان المباركة.

وأشارعبدالعزيز، إلى الحرص على تفعيل الأنشطة المختلفة بدعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.


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