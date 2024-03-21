إصابة 10 أشخاص جراء قصف صاروخي على العاصمة الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف للقصف بعدة رشقات من الصواريخ ليل الأربعاء / الخميس؛ مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو اليوم الخميس.

وكتب كليتشكو على تليجرام، أن شخصين نقلا إلى المستشفى، بينما عالج مسعفون آخرون في مكان الحادث.

وكتب أن أجزاء الصواريخ سقطت في عدة أحياء واشتعلت النيران في مبان وسيارات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بسماع دوي انفجارات صواريخ مضادة للطائرات في وسط مدينة كييف.

ووفقا للجيش الأوكراني، تم نشر القوات الجوية الاستراتيجية للجيش الروسي مرة أخرى من بحر قزوين بعد انقطاع لعدة أسابيع.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، نشرت روسيا أيضا صواريخ كينجال (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يصعب اعتراضها.