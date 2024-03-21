وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش بواشنطن وصول شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، سوف يتوجه الى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير، الذي أوردته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إلى أن من المتوقع أن يجرى جالانت مناقشات بشأن وصول شحنات الأسلحة الأمريكية إلى دولة الاحتلال.

وأضاف التقرير، الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، أن مسئولين أمنيين حذروا القادة السياسيين الإسرائيليين من أن الجيش في حاجة إلى أسلحة لم يتم تحديدها ليكون جاهزا للقتال في رفح وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد مرارًا على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث قال إنه لا يرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريًا دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة، على حد قوله.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية ردا على عملية طوفان الأقصى على جنوب الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر الماضي.