انتهت مساء اليوم الخميس، 3 مباريات جديدة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى الملعب الرئيسي لنواذيبو، التقى منتخب ليبيا مع أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة، وشهدت هذه المواجهة إثارة كبيرة، حيث بادر منتخب ليبيا بالتسجيل عن طريق مؤيد اللافي في الدقيقة 75.

وظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح منتخب ليبيا حتى ظهر فريدي باليندي في الدقيقة 90+3 ليسجل هدف التعادل ويبرك حسابات المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من: "كاب فيردي، الكاميرون، ليبيا، أنجولا، موريشيوس وإسواتيني".

وبعد نهاية الجولة الخامسة في المجموعة جاء ترتيبها كالتالي:

1- كاب فيردي برصيد 10 نقاط.

2- الكاميرون برصيد 9 نقاط.

3- ليبيا برصيد 8 نقاط.

4- أنجولا برصيد 7 نقاط.

5- موريشيوس برصيد 4 نقاط.

6- إسواتيني برصيد نقطة واحدة.

وفي ملعب فرانسيفيل، انتصر منتخب الجابون بنتيجة 3-0 على سيشل، في لقاء كان مثيرا من بدايته، حيث بادر جيم ألفينيا بالتسجيل للجابون في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف دينس بوانجا هدفين في الدقيقة 30 و62.

وبهذه النتيجة، يواصل منتخب الجابون صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، بينما يظل منتخب سيشل في المركز السادس والأخير دون رصيد من النقاط.

وفي نفس المجموعة على ملعب الحسن واتارا، التقى منتخب جامبيا مع كينيا في اللقاء الذي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وبادر منتخب جامبيا بالتسجيل في الدقيقة 55 عن طريق موسى بارو، قبل أن يضيف بانكوبا مينته الهدف الثاني في الدقيقة 61، وبعدها بـ8 دقائق أحرز منتخب كينيا الهدف الأول عن طريق مايكل أولونجا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 75 أحرز منتخب كينيا الهدف الثاني عن طريق محمد باجابر، وبعدها 9 دقائق سجل موسى بارو الهدف الثالث لمنتخب جامبيا، قبل أن ينهي منتخب كينيا أهداف الليلة في الدقيقة 90 عن طريق ويليام ويلسون.

وبهذه النتيجة، يواصل منتخب كينيا تواجده في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما رفع منتخب جامبيا رصيده نقطة ليصل إلى 4 نقاط في المركز الخامس.