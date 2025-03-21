اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات دورة يناير 2025 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة، بنسبة نجاح 109.06%.

وأوضح عادل مسلم، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم الانتهاء من امتحانات محو الأمية لدورة يناير هذا العام على مستوى المحافظة، حيث حققت نسبة إنجاز 109.06% على مستوى مراكز مدن المحافظة، إذ كان المستهدف تعليم 1325 أميًا، بينما تقدم للدورة 2131 أميًا، وحضر 1588 أميًا، ونجح منهم 1445 ممن تحرروا من الأمية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.

وشدد محافظ مطروح على أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات، مع تكثيف الجهود التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية في تحقيق مزيد من الإنجاز في محو الأمية وتعليم الكبار، مع التوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.