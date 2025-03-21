الساحة الجيلانية بالطود تحتفي بليلة القدر بمائدة إفطار كبرى بحضور محافظ الأقصر

في أجواء إيمانية وروحانية مميزة، نظّمت الساحة الجيلانية بمدينة الطود في الأقصر، منذ قليل، حفل الإفطار السنوي احتفالًا بليلة القدر، حيث شهدت الفعالية حضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، بجانب آلاف المواطنين الذين توافدوا من مختلف أنحاء المحافظة للمشاركة في هذا الحدث المبارك.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الروحاني، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع.

كما أشاد بحسن التنظيم والاستقبال، مشيرًا إلى دور الساحة الجيلانية في إحياء المناسبات الدينية وإتاحة الفرصة للتقارب بين المواطنين في أجواء تسودها السكينة والتآخي.

من جانبه، قال الشيخ أحمد محمد الجيلاني، أحد منظمي الحفل، إن الساحة الجيلانية تحرص سنويًا على إقامة هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 5 آلاف صائم في ليلة مباركة، حيث يتشاركون مائدة الإفطار ثم يؤدون صلوات المغرب والعشاء والتراويح، إلى جانب حلقات الذكر وتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف الجيلاني أن ترتيبات خاصة تم اتخاذها هذا العام لضمان راحة الحضور، مع توفير أماكن مخصصة لكبار السن، وتسهيل حركة دخول وخروج المشاركين، مشيرًا إلى استمرار استقبال الزوار طوال شهر رمضان لإقامة الصلوات والمشاركة في الأنشطة الدينية التي تنظمها الساحة.

وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أعربوا عن سعادتهم بالأجواء الروحانية والمناخ الإيماني الذي غمر المكان، مؤكدين حرصهم على المشاركة في هذه الفعالية كل عام لما تحمله من قيم التسامح والتراحم بين أفراد المجتمع.