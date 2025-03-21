مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي أثناء محاولته عبور الطريق.



تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص عند مدخل طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن شخصًا يُدعى راضي صالح خليل (44 عامًا)، ويقيم في حي العمرانية بالجيزة، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة، ما أدى إلى وفاته في الحال. تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

