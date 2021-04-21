الهند تسجل أكثر من 295 ألف إصابة جديدة و2023 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 295 ألفا و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 15 مليونا و616 ألفا و130 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم /الأربعاء/ - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2023 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 182 ألفا و553 شخصا.

وأفادت بأن 167 ألفا و457 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 13 مليونا و276 ألفا و39 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و157 ألفا و538 شخصا.