غموض بشأن استكمال مشروع روسي ضخم للغاز المسال بسبب العقوبات

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امتنع ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي لشركة "نوفاتك" الروسية المنتجة للغاز، ووثيقة الصلة بالكرملين، عن تحديد موعد لبدء تشغيل مشروع الشركة للغاز المسال "أركتيك إل إن جي-2" (القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2)، وذلك بسبب العقوبات الغربية.

وقال ميخلسون، اليوم الخميس في اجتماع سنوي: "في ظل التحديات غير المسبوقة، تعمل نوفاتك على تحديد الموعد والتصورات العامة للمشروع".

وأقر بأن الالتزام بالإطار الزمني الذي كانت الشركة قد حددته سيكون صعبا.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع في 2023 وأن يصل لقدرته الإنتاجية القصوى، البالغة 8. 19 مليون طن من الغاز المسال سنويا، بحلول عام 2025 أو 2026.

ووفقا لميخلسون، فقد جرى استكمال المرحلة الأولى من بناء وحدات الغاز الطبيعي المسال بنسبة نحو 85%، بينما وصل العمل في المشروع ككل لنحو 65%.

ويواجه المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ3. 21 مليار دولار، صعوبات مالية.

وقال ميخلسون، إن الشركة تبحث عن مصادر جديدة للتمويل.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقد أثرت هذه العقوبات على تمويل مشاريع النفط والغاز.

وفي هذا الإطار، علقت شركة "توتال" الفرنسية للنفط والغاز، والمالكة لحصة 10% من المشروع، تمويلها له.