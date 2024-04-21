فيدان: تركيا تولي أهمية كبيرة لاستقرار منطقة الساحل الأفريقي

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن تركيا تولي أهمية كبيرة لإحلال السلام والأمن والازدهار والاستقرار الدائم في منطقة الساحل الإفريقي التي تمر بتحديات أمنية خطيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، عقب لقائهما في إسطنبول،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد فيدان، على ضرورة دعم جهود دول المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن زيادة قدرات دول المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، أحد الموضوعات ذات الأولوية لتركيا.

وأوضح فيدان، أن تركيا ترى في موريتانيا عنصر استقرار للمنطقة المضطربة، وأن أنقرة ستواصل بذل جهود مكثفة لتطوير التعاون الأمني والاقتصادي من أجل استقرار وازدهار المنطقة.

وذكر أنه بحث مع نظيره الموريتاني فرص التعاون الحالية والمحتملة في مجال الاقتصاد والتجارة بين البلدين، وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت.

ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة للعمل مع موريتانيا في منظمات الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وحول الوضع في فلسطين، قال فيدان، إن موريتانيا لديها نفس حساسية تركيا تجاه القضية الفلسطينية وقضية غزة.

وأشار إلى أن موريتانيا "اتخذت موقفا حازما لوقف إراقة الدماء في غزة".