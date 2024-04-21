أرملة نافالني: لا يمكن التنبؤ بتصرفات بوتين وقد يستخدم الأسلحة النووية

حذرت أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني من أنه لا يمكن التنبؤ بتصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إنه من غير المستبعد استخدامه للأسلحة النووية في مرحلة ما.

وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا نعرف ماذا نتوقع منه، من المحتمل أن يفعل ذلك".

وقارنت الأمر بالغزو الروسي لأوكرانيا، قائلة إنها لم تتوقع أن يقوم بوتين بالهجوم نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين. وتابعت "لكنه اختار أن يفعل ذلك. إنه يخيف الناس ويبقيهم في حالة من الرعب. لا أحد يعرف ماذا سيفعل بوتين بعد ذلك".

وشن بوتين غزوا واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022، بعد احتلال شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014.

وقالت نافالنيا إنها غير متأكدة مما إذا كان لدى بوتين بالفعل "استراتيجية قوية".

وكانت عائلة نافالني أبرز نشطاء المعارضة في روسيا على مدار عدة سنوات.

وفي 16 شباط/فبراير، توفي نافالني، الذي كان معارضا قويا لبوتين لفترة طويلة، في معسكر اعتقال في الدائرة القطبية الشمالية في سيبيريا. ولم يجر التأكد بشكل مستقل ما إذا كان الرجل/47 عاما/ قد توفي بشكل طبيعي، كما تقول شهادة وفاته. لكن أنصاره يقولون إنه قتل.