متحدث الحكومة: لا لتوجيه الاتهامات وتحميل ضيوف مصر من غير المقيمين أية أعباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك أعباء وتحديات اقتصادية تواجهها الدولة، مشددا أنه «لا يجوز تحميل كافة الأعباء والتحديات الاقتصادية على كاهل ضيوف مصر من غير المقيمين».



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن التحديات التي تواجهها مصر ترتبط بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على مختلف دول العالم وليس مصر وحسب.



وذكر أن حصر أعداد المقيمين من غير المصريين يأتي بهدف التنسيق مع الجهات المانحة الدولية والتعاون مع الشركاء الدوليين للنظر في كيفية تغطية جزء من تكاليف استضافة المقيمين من غير المصريين، متابعا: «لا يجب توجيه أي اتهامات أو تحميل ضيوف مصر من غير المقيمين أية أعباء».



وفي سياق أخر، أعلن عن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوقف تطبيق سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة احتفالات عيد القيامة المجيد، موضحا أن هذا القرار يعد استمرارًا لنهج الدولة في التعامل مع الأعياد الدينية بعدما سبق وأن تم وقف تطبيق سياسة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.