استُشهد شابٌ، مساء اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستعمرة "حومش" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت باستشهاد الشاب سليمان فواز مناصرة (24 عامًا)، من سكان بلدة قباطية، عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه عند مدخل مستعمرة "حومش"، وأنه تم احتجاز جثمانه.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بسماع إطلاق كثيف للرصاص الحي عند مدخل المستعمرة المقامة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، فيما تحدث شهود عيان عن وجود جثمان على الأرض، وتجمع لقوات الاحتلال حوله.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، ومدخل بلدة بزاريا، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة.

وباستشهاد مناصرة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين إلى 39 شهيدًا