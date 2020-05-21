 آخر أيام الموجة الحارة.. تعرّف على تفاصيل طقس اليوم - بوابة الشروق
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آخر أيام الموجة الحارة.. تعرّف على تفاصيل طقس اليوم

نور رشوان
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 10:31 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 10:31 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا، ليكون آخر أيام الموجة الحارة التي ضربت البلاد هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءًا من غد الجمعة.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض الأنحاء.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 43
بورسعيد 24 34
الإسكندرية 23 31
شرم الشيخ 28 37
أسوان 31 44
كاترين 22 33
الإسماعيلية 25 43

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