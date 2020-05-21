خبراء: القرار يكسر حاجز الخوف والتردد عند الكثيرين.. والتعافى يبدأ من أكتوبر القادم



قررت بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وعلى رأسها ألمانيا، إعادة النظر فى تحذيرات السفر التى أصدرتها لمواطنيها عقب تفشى جائحة فيروس كورونا منذ مارس الماضى.

وأعلنت بعض شركات الطيران العارض "الشارتر" الألمانية مثل شركة كوندور عن بدء استئناف رحلاتها الجوية الى مدينة الغردقة المصرية و7 وجهات أخرى بداية من أول شهر يوليو المقبل، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار الحكومة الألمانية بدعم الشركة بنحو ٢٠٠ مليون يورو لحمايتها من الإفلاس، ومن المقررأن تعلن شركات طيران أخرى عن استئناف رحلاتها للمقصد السياحى المصرى خلال الأيام القادمة.

وتطلق كوندور رحلاتها من ٨ نقاط ألمانية هي: "فرانكفورت، دوسلدورف، ميونيخ، هامبورج، هانوفر، شتوتجارت، لايبزيج، برلين-شونيفيلد"، إلى نحو ٨ نقاط خارج ألمانيا، هي: "مصر وتركيا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص والمغرب".

وبحسب جدول رحلات نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني فإن مطار الغردقة سيكون مُستقبل رحلات الشركة في مصر بداية من يوليو وحتى أكتوبر ٢٠٢٠، وذلك أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع من مطارات: فرانكفورت ودوسلدورف وهانوفر وهامبورج وليبزيج وميونيخ وشتوتجارت وبرلين شونيفيلد.

وحول تدابير الحماية من كورونا أثناء الرحلة، قالت الشركة إنها سوف تلزم الركاب بارتداء الكمامة"قناع الأنف والفم " إضافة إلى أنه سوف يتم تكييف عمليات الخدمة والصعود والنزول حسب الحالة الخاصة لكل دولة.

من جانبه قال الخبير السياحى الدكتور سعيد البطوطى أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو الاتحاد الألمانى للسياحة إن إعادة رحلات الطيران وحركة السفر بالنسبة لهذه الشركة الكبرى يعتبر تغيراً كبيراً موضحاً أن الطلب خلال الصيف لن يكون طبيعياً.

وأوضح البطوطي لـ"الشروق"، أن التعافي الحقيقي سيكون من شهر أكتوبر القادم، منوها بأن هناك مؤشرات تؤكد أنهم ربما من أكتوبر سوف يضيفوا مطاري مرسى علم وشرم الشيخ إلى الجدول.

وأكد أن كوندور جادة في التشغيل وتدعمها الحكومة الألمانية، وسوف تكون رحلات الغردقة مبدئيا رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس، موضحا أن مجرد تشغيل الرحلات في حد ذاته سوف يكسر حاجز الخوف والتردد عند الكثيرين.

وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن كل المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن مصر ستكون على قمة المقاصد السياحية المفضلة للزائرين بعد انحسار أزمة انتشار جائحة كورونا.

وأضاف بيتر لـ"الشورق" أن مصر تعد من أفضل الدول التي تتعامل حاليا مع جائحة كورونا وأبهر أداء الحكومة كافة دول العالم، مشيرا الى أنه مع تغير الخريطة الدولية المتوقع عقب انحسار تلك الأزمة ستكون مصر على قمة المقاصد السياحية المفضلة للسائحين.