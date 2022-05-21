 نشطاء نمساويون يحتلون فيلا يُعتقد أنها مملوكة لأحد أفراد الأوليجارشية الروسية - بوابة الشروق
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نشطاء نمساويون يحتلون فيلا يُعتقد أنها مملوكة لأحد أفراد الأوليجارشية الروسية

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
د ب أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 9:47 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 9:47 م

احتل نشطاء في النمسا فيلا مطلة على بحيرة يُعتقد أنها مملوكة لأحد أفراد طبقة النخبة الروسية (الأوليجارشية) ، وسط اسيتمرار الغضب من غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال المحتجون إن 40 شخصا دعوا إلى الاستيلاء على العقار الذي يقع في أونتربورجاو على بحيرة أتيرزي بالقرب من سالزبورج.

وذكرت الشرطة أن 10 أشخاص فقط شاركوا في الاستيلاء على العقار. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك ضباطا يتواصلون مع المحتجين.

ولا يملك الفيلا فرد من النخبة الروسية خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب سجل الأراضي النمساوي وسجل وزارة المالية. ويشير السجلان إلى أن العقار مملوك لشركة مرتبطة بأفراد أسرة أحد الأوليجارشيين .

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