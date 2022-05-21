 مصرع وإصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 7:47 م

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان" أمام مركز المنيا.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأزيلت آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

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