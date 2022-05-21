موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي التي تنطلق مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد نصير ومحمد فخري وزياد طارق.

ويواجه الأهلي فريق إنبي في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب.