الأوقاف تطلق 20 مايو يوما للإقراء والقراء

• أكثر من 51 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم خلال العام المالي 2022-2023

قررت وزارة الأوقاف، إطلاق يوم 20 مايو يومًا للإقراء والقراء، حيث يتم فيه تكريم أعلام القراء وعقد العديد من الفعاليات في مجال قراءة وإقراء القرآن الكريم، في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، ونظرًا لنجاح يوم الإقراء وقراءة الختمة المرتلة بحضور نحو 40 قارئًا بمسجد الإمام الحسين.

وأضافت الوزارة، في بيان الأحد، أنها حريصة على إكرام أهل القرآن وتقدير ما يقومون به في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة الوطن، حيث تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت أن ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مجالس التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

وذكرت أنه يوجد 3544 مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد 10 ملايين جنيه.

وأوضحت أنه تكلفة إيفاد القراء والمسابقة العالمية والمحلية للقرآن الكريم 8 ملايين جنيه، إضافة إلى طباعة كتب التفسير وترجمة معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه، ودعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة بلغت مليون جنيه.