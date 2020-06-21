الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38 مع أبنائه

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احتفل الأمير وليام، الوريث الثانى فى ترتيب وراثة عرش بريطانيا، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين فى حفل خاص اليوم الأحد.

ونشر قصر كنسينجتون عبر تويتر صورة جديدة للأمير وليام مع أطفاله الثلاثة: الأمير جورج (6 أعوام) والأميرة شارلوت (5 أعوام) والأمير لويس (عامان).

وقال القصر إن زوجة الأمير وليام، دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون، 38 عاما، التقطت الصورة فى وقت سابق من هذا الشهر.

يُذكر أن وليام هو الثانى فى ترتيب وراثة العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية (94 عاما) بعد والده الأمير تشارلز (71 عاما).

وكان وليام، الابن البكر لتشارلز والراحلة ديانا، أميرة ويلز، التى توفيت فى حادث سيارة عام 1997، قد خدم فى القوات المسلحة البريطانية لمدة سبعة أعوام ونصف العام فى العشرينات من عمره، وكان يتدرب كطيار للهليكوبتر.

وفى الأعوام الأخيرة، أبرز دعمه لرعاية الصحة العقلية والمشردين والحفاظ على البيئة وغيرها من النواحى الخيرية.