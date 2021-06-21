توقعات بتراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة بألمانيا

توقع رئيس الجمعية الألمانية لطب العناية المركزة وطب الطوارئ، كريستيان كاراجانيديس، تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة حال حدوث موجة رابعة من جائحة كورونا.

وقال كاراجانيديس في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "إذا ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى في الخريف، فسيتعين علينا أن ننظر عن كثب في حالات الاستقبال الجديدة بوحدات العناية المركزة. إذا تم تطعيم المجموعات الأكثر عرضة للخطر بحلول ذلك التوقيت، فمن المحتمل أن تكون حالات الإصابة بأعراض خطيرة أقل بكثير إذا ارتفع معدل الإصابة بوجه عام".

وذكر كاراجانيديس أن حالات الاستقبال الجديدة في وحدات العناية المكثفة متوازية إلى حد كبير حاليا مع معدل الإصابة، مضيفا أنه إذا تم تلقيح المجموعات الأكثر للعرضة للخطر على نطاق واسع، فقد نرصد اتجاها متراجعا خلال الصيف لأول مرة.

وأوضح أن معدل الإصابة سيرتفع بعد ذلك بوجه عام على نحو أسرع من معدل استقبال الحالات في العناية المركزة، لأن المرضى المحتملين سيكونون محميين بشكل أفضل من خلال التطعيم.