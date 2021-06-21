اليسار والخضر يتصدران نتائج استطلاعات مابعد التصويت بالانتخابات الفرنسية

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تصدرت أحزاب اليسار الفرنسي والخضر نتائج الاستطلاعات الأولى بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية اليوم الأحد ، في نتيجة مخيبة للآمال لحركتي المرشحين الرئيسيين لسباق الرئاسة لعام 2022، الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب، فإن الأحزاب اليسارية إلى جانب حزب الخضر، حصلت على 34% من الأصوات على المستوى الوطني.

وحصلت الأحزاب اليمينية على 29%، في حين حصل التجمع الوطني بزعامة لوبان على 19% وحزب ماكرون على 11%.

وأظهرت استطلاعات الرأى الأولى أن نسبة المشاركة كانت منخفضة بشكل قياسي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الانتخابات الإقليمية الأخيرة التي جرت في ديسمبر 2015، كان حزب لوبان أقوى قوة في الجولة الأولى بنسبة 7ر27% من الأصوات.